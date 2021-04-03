Трамп посвятил пасхальное обращение фальсификации на выборах

Бывший президент США Дональд Трамп поздравил американцев с Пасхой, посвятив значительную часть своего обращения заявлениям о мошенничестве на президентских выборах в 2020 году. Об этом сообщает The Hill.

В частности, бывший глава государства обвинил средства массовой информации в публикации недостоверных сведений.

«К сожалению, на президентских выборах 2020 года произошла массовая фальсификация, и многие очень разгневанные люди это понимают», – заявил Трамп.

Он также отметил, что «с каждым днем появляется все больше и больше фактов» о нарушениях, и пообещал опубликовать доказательства своих слов.

«В остальном, с Пасхой!» – завершил свое обращение экс-президент.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков победил Байден, однако Трамп не признавал результаты выборов и оспаривал их в судах.