Повторный тест подтвердил COVID-19 у привитого президента Аргентины

Президент Аргентины Альберто Фернандес сдал повторный тест на коронавирус нового типа, его результаты подтвердили заражение, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию главы государства.

«Диагноз «заражение COVID-19» был подтвержден после получения положительного результата ПЦР-теста», – указано в заявлении.

По словам лечащего врача президента Федерико Сааведры, состояние Фернандеса оценивается как стабильное, легка форма течения заболевания объясняется вакцинацией от коронавируса.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что у него поднялась температура до 37,3, после чего он сделал тест на определение антигена коронавируса, который оказался положительным. В январе текущего года аргентинский лидер привился от COVID-19 российской вакциной «Спутник V».

Глава российского Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург пояснил, что вакцинация не исключает заражения, в зоне риска находятся 8% привитых. При этом вакцина исключает тяжелые последствия заражения.

Сам 62-летний Фернандес также отметил свое хорошее самочувствие и заявил, что именно благодаря вакцинации коронавирусная инфекция протекает в легкой форме.