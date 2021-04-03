Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close

Повторный тест подтвердил COVID-19 у привитого президента Аргентины

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Президент Аргентины Альберто Фернандес сдал повторный тест на коронавирус нового типа, его результаты подтвердили заражение, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию главы государства.

«Диагноз «заражение COVID-19» был подтвержден после получения положительного результата ПЦР-теста», – указано в заявлении.

По словам лечащего врача президента Федерико Сааведры, состояние Фернандеса оценивается как стабильное, легка форма течения заболевания объясняется вакцинацией от коронавируса.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что у него поднялась температура до 37,3, после чего он сделал тест на определение антигена коронавируса, который оказался положительным. В январе текущего года аргентинский лидер привился от COVID-19 российской вакциной «Спутник V».

Глава российского Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург пояснил, что вакцинация не исключает заражения, в зоне риска находятся 8% привитых. При этом вакцина исключает тяжелые последствия заражения.

Сам 62-летний Фернандес также отметил свое хорошее самочувствие и заявил, что именно благодаря вакцинации коронавирусная инфекция протекает в легкой форме.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.