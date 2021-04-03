Украина выдвинула ультиматум на переговорах по Донбассу

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что выдвинул ультиматум на переговорах по урегулированию. Его слова приводит РИА «Новости».

Кравчук рассказал, что обратился к модератору переговоров от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хайди Грау с требованием исключить из группы представителя самопровозглашенной Донецкой народной республики Майю Пирогову.

По словам Кравчука, украинская делегация без объяснений покинет переговоры, если на них появится Пирогова.

«Как только эта персона появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы покидаем переговоры на период, пока Хайди Грау не добьется исключения ее из переговорного процесса», – подчеркнул глава украинской делегации.

Ранее представитель Украины в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович заявил, что учения НАТО Defender Europe 2021 нужны для отработки войны с Россией. Дипломат пояснил, что на акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается «война с Россией».