Глава МИД ФРГ призвал к умиротворению на Донбассе

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас по итогам телефонных переговоров с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой заявил, что в Берлине внимательно следят за ситуацией на Донбассе и призывают к деэскалации конфликта. Об этом глава МИД Германии написал в Twitter внешнеполитического ведомства.

«Мы согласны с Украиной в том, что нужна деэскалация, чтобы не ставить под угрозу перемирие», — заявил Хаас.

Ранее в НАТО обвинили Россию в «подрыве усилий ОБСЕ по деэскалации на Украине».

«Мы никаким образом не подрываем усилия ОБСЕ», — отметил дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства указал, что российская сторона проголосовала за продление мандата Специальной мониторинговой миссии, и надеется, что «ОБСЕ и дальше будет вносить свой вклад в урегулирование ситуации на Украине, смягчение напряженности на Донбассе, в том числе в рамках деятельности СММ ОБСЕ».

Ранее Украина впервые с конца июля нанесла артиллерийский удар по ЛНР.