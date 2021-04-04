Жириновский предложил вернуться к Григорианскому календарю

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что России следует вернуться к Григорианскому календарю и отмечать праздники вместе с остальным миром. Об этом он пишет в своем Telegram-канале.

«Пора вернуться к Григорианскому календарю. Весь мир празднует Пасху сегодня, а мы 2 мая... Но ведь Христос родился и воскрес в определенные дни, а мы, получается, издеваемся над историей и моралью», — сообщил Жириновский.

Кроме того, Рождество в России празднуют на 2 недели позже и старый Новый год есть только в нашей стране.

«Большевиков нет давно, а их проделки до сих пор мучают человечество», — пишет Жириновский.

Также Жириновский считает, что нужно переименовать на старый лад города и улицы.

Ранее Жириновский возмутился тем, что 70% членов ЦИК не соблюдают масочный режим.

Как сообщалось, большинство прихожан Русской православной церкви (РПЦ) не поддерживают перевод богослужения на современный русский язык и переход на григорианский календарь (Рождество по нему празднуется 25-го декабря — ред.). Об этом сообщил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)