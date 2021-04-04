Деятельность принца Хамзы поставила под угрозу безопасность Иордании

Премьер-министр Иордании, глава министерства иностранных дел страны Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади рассказал о результатах расследования, проведенного в отношении бывшего наследного принца Хамзы бен Хусейна. Об этом сообщает телеканал «Аль-Хадас».

По его словам, сотрудники спецслужб установили, что его деятельность может поставить под угрозу безопасность Иордании.

«Расследование показало, что в события в Иордании вовлечены внешние стороны, с которыми принц Хамза проводил активные контакты», — сказал ас-Сафади.

Он также отметил, что в субботу, 3 апреля, сотрудники спецслужб провели задержание 14 — 16 человек по этому делу.

В столице Иордании Аммане ночью, с 3 на 4 апреля, был предотвращен госпереворот. Арестованы член королевской семьи Шериф Хасан бен Заид (бывший спецпосланник короля в Саудовской Аравии) и экс-министр финансов Бассам Авадалла (бывший советник короля), а также несколько высокопоставленных офицеров.

Данные по поводу ареста принца Хамзы бен Хусейна противоречивы — по заявлению председателя Объединенного комитета начальников штабов Иордании, генерала-майора Юсефа Хунейти, принц находится на свободе.

Абдалла II правит Иорданией с 1999 года, до занятия престола он руководил спецназом армии королевства.