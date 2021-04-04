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Новости политики

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Украина ввела санкции против четырех стран

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Украина ввела санкции против компаний из Польши, ОАЭ, Швейцарии и Эстонии. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в документе.

Ограничения будут действовать три года. Под санкции попали компания Prometey Swiss Sa, зарегистрированная в Швейцарии, ее директором является россиянин Василий Солдатов. Также Киев ввел ограничения против польских компаний Binboro Sp. Z.o.o. и Oil House Sp. Z.o, зарегистрированной в ОАЭ Commodities Trading Limited, а также против эстонской Agro White Company OU.

Причины такого решения не уточняются. Санкции подразумевают блокировку активов, ограничения торговых операций, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по Украине и прочее.

Ранее Украина ввела санкции в отношении Россотрудничества, «Волги-Днепр» и других компаний.

В частности ограничительные меры были введены в отношении Россотрудничества, российской грузовой компании «Волга-Днепр», Севастопольского агрегатного завода, завода «Спецагрегат» и технической базы «Звездочка».

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