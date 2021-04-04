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Новости политики

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Правящая партия Болгарии побеждает на выборах

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Политическая партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) в коалиции с Союзом демократических сил, по предварительным данным, побеждает на выборах в Болгарии. Об этом пишет ТАСС.

По данным экзитполов, за партию отдали голоса 25,7% избирателей, за Болгарскую социалистическую партию — 17,6%.

Также в 45-е Народное собрание (парламент) войдут партии «Есть такой народ», Движения за права и свободы, «Демократическая Болгария», гражданская платформа «Встань. Мафия вон» и партия ВМРО.

Выборы проходят в Болгарии 4 апреля. Участки открылись в 7.00 и закрылись в 20.00. В голосовании участвуют 22 партии, восемь коалиций и независимые кандидаты — за места в парламенте борются почти семь тысяч кандидатов. Явка составила 43,9%.

Предыдущие выборы прошли 26 марта 2017 года, на них победила ГЕРБ — за нее проголосовали 33,54% голосов. Второе место заняла Болгарская социалистическая партия с 27,93% голосов.

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