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Новости политики

Глава МИД Украины и глава дипломатии ЕС обсудили ситуацию в Донбассе

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Глава министерства иностранных дел Украины провел переговоры с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Об этом украинский дипломат заявил в своем Twitter.

В ходе контакта стороны затронули вопрос обострения ситуации на востоке Украины.

«ЕС с вами», — так глава дипломатии ЕС заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины», — написал Кулеба.

Он также добавил, что Боррель намерен пригласить его для участия в заседании Совета министров иностранных дел ЕС, которое пройдет 19 апреля.

Ранее глава МИД Украины обсудил ситуацию в Донбассе с председателем ОБСЕ.

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