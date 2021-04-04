Посол США поприветствовал избрание нового президента Косово

Посол США в Косово Филип Коснетт прокомментировал решение парламента страны избрать в качестве нового президента Косово экс-спикера Вьосу Османи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Американский посол был наблюдателем прошедшего голосования.

«Поздравляем Вьосу Османи с избранием президентом, а также тех парламентариев, которые выполнили свои обязанности, как члены заксобрания», написал Коснетт.

По его словам, США выступают за сохранение тесного партнерства со страной с целью построения мирного, справедливого, благополучного будущего для всех граждан».

Ранее стало известно, что лидер «Самоопределения» Альбин Курти может стать премьером Косово.