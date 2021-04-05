Спикер Рады раскритиковал новые санкции Украины

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков выразил недовольство новыми санкциями, утвержденными президентом страны Владимиром Зеленским. Его слова приводит РИА «Новости».

В частности, Разумков раскритиковал решение ввести рестрикции в отношении украинских граждан.

«Если же речь идет об украинских субъектах хозяйственной деятельности или гражданах Украины, <...> то тут, не санкции нужно применять. Здесь правоохранители должны доработать весь процесс, а виновные – понести заслуженное наказание», – отметил спикер Рады.

Он подчеркнул, что санкции должны вводиться только против граждан других стран.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против компаний из России, Польши, ОАЭ, Швейцарии и Эстонии. В частности, Киев ввел ограничения на деятельность представительства Россотрудничества — культурного центра России. Под санкции попали также десять украинских граждан, которые, как считают власти, причастны к контрабанде.