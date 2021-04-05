Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве, 29 августа 2019 года Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве, 29 августа 2019 года

Спикер Рады раскритиковал новые санкции Украины

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков выразил недовольство новыми санкциями, утвержденными президентом страны Владимиром Зеленским. Его слова приводит РИА «Новости».

В частности, Разумков раскритиковал решение ввести рестрикции в отношении украинских граждан.

«Если же речь идет об украинских субъектах хозяйственной деятельности или гражданах Украины, <...> то тут, не санкции нужно применять. Здесь правоохранители должны доработать весь процесс, а виновные – понести заслуженное наказание», – отметил спикер Рады.

Он подчеркнул, что санкции должны вводиться только против граждан других стран.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против компаний из России, Польши, ОАЭ, Швейцарии и Эстонии. В частности, Киев ввел ограничения на деятельность представительства Россотрудничества — культурного центра России. Под санкции попали также десять украинских граждан, которые, как считают власти, причастны к контрабанде.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.