Глава МИД Китая обвинил развитые страны в «вакцинном национализме»

Министр иностранных дел Китайской Народной Республики, член Государственного совета Ван И обвинил развитые страны в целенаправленной скупке большей части вакцин от коронавируса и создании общемирового дефицита, сообщает ТАСС.

«Богатые страны, на которые приходится 16% населения мира, приобрели 60% вакцин в мире. Некоторые развитые страны заказали такие количества, которые превышают их собственное население в 3-4 раза», — заявил глава китайского МИДа.

По словам Ван, в мире появилось такое понятие как «вакцинный национализм».

«В то же время это отчетливо контрастирует с тем, что очень много развивающихся стран сталкиваются с серьезной нехваткой вакцин, немало государств испытывают трудности даже с тем, чтобы заполучить хотя бы одну дозу. Этот разрыв в вакцинации в настоящее время становится досадной и достойной сожаления реальностью», — резюмировал Ван.

По его словам, Китай уже отправил свои препараты в 40 государств мира и оказал помощь в обеспечении вакцинами в 80 странах через три международные организации.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций договорился о производстве в КНР более 100 млн доз вакцины «Спутник V».