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Новости политики

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Бывший наследный принц Иордании отказался подчиняться требованиям силовиков

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Хамза бен Хусейн, бывший наследный принц Иордании и сводный брат правящего короля Абдаллы II в своем обращении, выпущенном в виде аудиозаписи, заявил, что не будет подчиняться требованиям армии королевства хранить молчание, сообщает Reuters.

Это аудиосообщение распространила иорданская оппозиция. Также бен Хусейн заявил, что пойдет на эскалацию конфликта с правительством после того, как ему запретили вести политическую деятельность и приказали хранить молчание.

В столице Иордании Аммане в ночь на 4 апреля, был предотвращен госпереворот. Арестованы член королевской семьи Шериф Хасан бен Заид (бывший спецпосланник короля в Саудовской Аравии) и экс-министр финансов Бассам Авадалла (бывший советник короля), а также несколько высокопоставленных офицеров.

Абдалла II правит Иорданией с 1999 года, до занятия престола он руководил спецназом армии королевства.

Ранее бывший наследный принц Иордании подтвердил заключение под стражу в видеообращении.

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