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Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января 2020 года Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января 2020 года

В Кремле назвали дату послания Путина Федеральному собранию

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завил, что глава государства Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 21 апреля.

По словам Пескова, вопрос о месте для проведения мероприятия пока прорабатывается.

До этого в СМИ распространилась информация о том, что дата выступления главы государства якобы намечена на 22 апреля. Ранее в Кремле сообщали, что дата послания президента «сдвигается вправо».

11 марта стало известно, что Путин начал подготовку послания к Федеральному собранию.

«Мы с коллегами в администрации и в правительстве начали работу по подготовке послания, ежегодного послания Федеральному собранию», — сказал он на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

Глава государства отметил, что мнения участников собрания — первых лиц ведущих компаний и предпринимательских объединений в этой связи крайне важны.

В 2020 году президент России Владимир Путин обращался с посланием к Федеральному собранию 15 января.

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