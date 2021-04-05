«Разорвем все, что есть»: в Кремле высказались об отношениях с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новые санкции Киева, в том числе против представительства Россотрудничества, заявил, что скоро не останется места для взаимности в отношениях России и Украины.

«Мы скоро дойдем до такого уровня отношений с Украиной, что для взаимности больше не останется места. Разорвем все, что есть, это плохо», — сказал Песков.

Он отметил, что в Кремле такие новости воспринимают с глубоким сожалением.

С 4 апреля на Украине действуют ограничения против компаний России, Польши, ОАЭ, Швейцарии и Эстонии. В частности, Киев ввел ограничения на деятельность представительства Россотрудничества — культурного центра России. В марте этого года разгорелся скандал из-за того, что в анонсе ведомства Тарас Шевченко был назван русско-украинским поэтом.

Ограничения будут действовать по 17 пунктам. Те, кто попал в «черный список», не смогут воспользоваться своими активами на территории страны. Также приостанавливается исполнение экономических и финансовых обязательств, аннулируются лицензии.