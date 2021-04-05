МИД: РФ в связи с планами Запада может нарастить меры реагирования на ракетные угрозы

Москва в связи с планами Соединенных Штатов и их союзников по созданию арсенала ракет средней и меньшей дальности наземного базирования может нарастить меры военно-технического реагирования. Об этом сообщается на сайте МИД РФ со ссылкой на представителя ведомства Марию Захарову.

«Без конструктивной реакции остаются российские инициативы, в рамках которых выдвинуты конкретные предложения по урегулированию накопившихся у сторон озабоченностей путем введения встречных мораториев на развертывание наземных РСМД и согласования взаимных мер проверки их соблюдения», — говорится в комментарии.

Как отмечается в сообщении МИД, РФ не закрывает дверь для дальнейшего диалога, однако не исключается вариант, связанный со смещением фокуса усилий на меры военно-технического реагирования.

В министерстве иностранных дел отметили, что к дестабилизирующим заявлениям подключились и военные Великобритании. Они говорили о намерении модернизировать 44 имеющихся комплекса РСЗО М270 американского производства, уточнили в МИД России.

Ранее в МИД ответили на санкции против Россотрудничества.