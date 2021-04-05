Песков заявил, что послание Путина Федеральному cобранию пройдет в очном режиме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что послание Владимира Путина Федеральному cобранию будет проходить полностью в очном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Кремля.

«Послание будет очным. Остальные детали сейчас прорабатываются», — уточнил представитель российского президента. По словам Пескова, место проведения послания Федеральному собранию станет известно позже.

«Не будем забегать вперед. Я думаю, что уже в ближайшее время мы объявим аккредитацию для представителей СМИ на это мероприятие и одновременно сообщим о месте проведения», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Информации о том, какие темы затронет Владимир Путин во время послания, сейчас нет. «Мы традиционно не анонсируем ни содержание, ни те или иные темы, которые будут затронуты в послании», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Послание Владимира Путина Федеральному собраниюпройдет 21 апреля. Информацию подтвердили в Кремле.

В 2020 году президент Владимир Путин обращался с посланием к Федеральному собранию 15 января.