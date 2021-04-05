Рябков: МИД России постоянно контактирует с США по Украине

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российские дипломаты ведут постоянную совместную работу с американскими коллегами по теме деэскалации конфликта на Украине, сообщает РИА «Новости».

«Мы с американцами контактируем. Это проводится на высоком уровне», — отметил Рябков.

В ответ на высказанную Госдепартаментом озабоченность эскалацией конфликта на Донбассе российские дипломаты уверили коллег из США, что она беспочвенна.

«И озаботиться им нужно не тем, что, как они утверждают, предпринимает Россия, а неприемлемым поведением Киева, который не просто не выполняет минский комплекс мер, но во все более вызывающей форме отрицает сами эти договоренности. Вот если бы этим озаботились наши американские коллеги, это реально помогло бы стабилизации обстановки», — считает Рябков.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.

Ранее глава ДНР заявил, что не исключает войны в Донбассе.