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Новости политики

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Путин позвонил заразившемуся коронавирусом президенту Аргентины

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Президент России Владимир Путин позвонил аргентинскому коллеге Альберто Фернандесу, который заразился коронавирусом. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы латиноамериканского государства.

«Узнав, что глава аргентинского государства заразился коронавирусом, Путин позвонил ему, чтобы узнать о здоровье», — сообщила пресс-служба.

Фернандес, в свою очередь, поблагодарил Россию за поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» и рассказал, что болеет коронавирусом в легкой форме.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что сделал ПЦР-тест на коронавирус нового типа, и он оказался положительным. Его супруга получила отрицательный результат. Позже политик рассказал о своем самочувствии.

4 апреля в Аргентину прибыла еще одна партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» — 497 тысяч доз. 23 декабря Аргентина зарегистрировала российскую вакцины. Вакцинация препаратом началась 29 декабря. Также в стране одобрены вакцины Sinopharm и Covishield. В Аргентине коронавирусом заразились 2 383 537 человек, умерли 56 106 пациентов.

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