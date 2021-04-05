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Новости политики

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Эрдоган раскритиковал письмо адмиралов по защите конвенции Монтре

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Президент Турции Тайип Эрдоган назвал неприемлемым письмо 103 турецких адмиралов в защиту конвенции Монтре. Об этом пишет РИА «Новости».

«Эта акция посреди ночи неприемлема в стране, где были военные перевороты. Никакой отставной военный не может вмешиваться в политические темы», — сказал Эрдоган.

По его словам, это не имеет связи со свободой слова, даже сама дискуссия представляется угрозой. Политик подчеркнул, что вещи, бросающие тень на армию и ломающие ее настрой, недопустимы.

Также Эрдоган подтвердил, что Турция привержена документу. Он также назвал ее важной победой своего времени.

«Но обращение полностью вышло за пределы этой темы. Связывать канал «Стамбул» с Монтре – полностью ошибочно. Это проект, который укрепит нашу независимость», — отметил политик.

Ранее 103 отставных турецких адмирала написали письмо, где назвали конвенцию Монтре дипломатической победой Турции, которые вернули ей права на Босфор и Дарданеллы. Также военные выступили против пересмотра соглашения из-за проекта канала «Стамбул», который будет проходить параллельно проливу Босфор, чтобы соединить Мраморное море с Черным.

Ранее стало известно, что Турция планирует подписать соглашение с РФ по сотрудничеству в космосе.

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