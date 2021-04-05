США заявили о намерении отстаивать национальные интересы в Арктике

США следят за активностью России в Арктике и будут отстаивать свои национальные интересы в регионе. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, пишет РИА «Новости».

«Я не стану вдаваться в данные нашей разведки. Разумеется, мы пристально отслеживаем ситуацию. Ни одна сторона не хотела бы увидеть милитаризацию Арктики», — сказал Кирби.

По его словам, Арктика является ключевым районом для американских оборонных интересов.

Ранее бывший начальник главного штаба ВМФ РФ, адмирал в отставке Виктор Кравченко заявил, что одновременное всплытие трех российских атомных подводных лодок в Арктике и пролет перехватчиков МиГ-31 к Северному полюсу являются сигналом для США.

26 марта три российские атомные подводные лодки впервые в истории ВМФ России одновременно всплыли во льдах Арктики.