Зеленский заявил, что Украина ощущает поддержку G7 в ее противостоянии с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ощущает поддержку Великобритании и других стран-участниц G7 в его противостоянии с Москвой. Такое заявление он сделал по итогам телефонных переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, передает Reuters.

По словам политика, «недавние действия России представляют собой серьезную угрозу для безопасности Украины, членов НАТО и всей Европы».

«Мы чувствуем, что Украина не одинока», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что план действий по членству Украины в НАТО является главным приоритетом для Киева.

До этого НАТО заявило, что считает Украину одним из шести самых ценных своих партнеров.

Ранее в марте сообщалось, что Зеленский утвердил стратегию военной безопасности страны, в которой РФ была названа военным противником Украины.