Лавров: Россия планирует возобновить переговоры «московского формата» по Афганистану

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия планирует возобновление работы «московского формата» по Афганистану при продвижении мирного процесса в этой стране. Об этом пишет Hindustan Times

«По мере продвижения афганского мирного процесса вперед планируем возобновление работы этого механизма», — сообщил Лавров.

По его словам, этот формат, участие в котором принимают все ключевые страны региона, соседи Афганистана и США, позволяет координировать оказание содействия процессу национального примирения в Афганистане.