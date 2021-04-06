Медики: президента Аргентины болен не COVID-19

Заболевание президента Аргентины Альберто Фернандеса не связано с новыми штаммами COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Было проведено секвенирование полного генома SARS-CoV-2. Обнаруженный тип не соответствует ни одной новой разновидности, которая получила распространение и вызывает беспокойство», — говорится в сообщении.

Фернандес чувствует себя хорошо, находится в стабильном состоянии, есть хороший прогноз в отношении его здоровья.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что сделал ПЦР-тест на коронавирус нового типа, и он оказался положительным. Его супруга получила отрицательный результат. Позже политик рассказал о своем самочувствии.

4 апреля в Аргентину прибыла еще одна партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» — 497 тысяч доз. 23 декабря Аргентина зарегистрировала российскую вакцину. Вакцинация препаратом началась 29 декабря. Также в стране одобрены вакцины Sinopharm и Covishield. В Аргентине коронавирусом заразились 2 383 537 человек, умерли 56 106 пациентов.