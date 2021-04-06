США вводят санкции против Турции за покупку российского вооружения

США за покупку Турцией российского вооружения вводят санкции против госучреждения страны и четырех чиновников. Об этом сообщает ТАСС.

Санкции вступят в силу 7 апреля, говорится в сообщении.

Ранее глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что Анкара продолжает рассматривать возможность приобретения у России второго полка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. По его словам, Турция не ощутила прямого эффекта от санкций США, введенных в отношении республики из-за приобретения у России ее ракетных систем.

Решение Анкары о покупке ЗРС С-400 в сентябре 2017 года вызвало серьезный раскол между Турцией и ее партнерами по Североатлантическому альянсу. Представители НАТО заявили, что Турция поставит под угрозу безопасность альянса, если подключит С-400 к союзным системам, поскольку российская система будет использовать сеть с конфиденциальными данными.