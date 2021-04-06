Матвиенко: послание Путина Федеральному Собранию создаст новую систему координат

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию сформулирует в России новую систему координат. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В современной непростой ситуации в мире, несущей много вызовов, в том числе и для России, оно, безусловно, будет иметь особое значение. Это будет такое Послание «нового времени», я бы сказала, формулирующее новую систему координат», — сказала Матвиенко.

Матвиенко добавила, что уверенна в том, что в послании будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения.

«Все понимают, что ряд из них потребует быстрого начала реализации, а также корректировки планов работы законодателей. Поэтому мы приняли решение собрать Совет палаты на следующий день, 22 апреля. А 23 апреля проведём пленарное заседание», — сказала она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин выступит 21 апреля с посланием Федеральному собранию.