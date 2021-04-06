Япония продлила санкции против КНДР

Власти Японии продлили на два года санкции в отношении КНДР. Об этом сообщает Kyodo News.

Поводом для санкций называются нерешенный вопрос ракетно-ядерной программы Пхеньяна и похищения японских граждан.

Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что Токио надеется на ужесточение контроля со стороны Китая над выполнением санкций в отношении Северной Кореи. Он также отметил, что в санкциях против КНДР в настоящее время полно лазеек, и призвал поддерживать экономическое давление на Пхеньян до полного завершения денулеаризации Корейского полуострова.

До этого появлялись сообщения о том, что Россия нарушает санкции против КНДР. Из-за этого США решили создать центр, отслеживающий перемещения кораблей, поставляющих нефтепродукты в КНДР в обход санкций.