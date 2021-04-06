МИД РФ предупредил США о последствиях провокационных действий Киева в Донбассе

Россия предупреждает Соединенные Штаты о последствиях провокационной политики Украины в Донбассе. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Наблюдается все более провокационная и вызывающая линия [на востоке Украины] со стороны Киева и его западных покровителей во главе с США», — сказал российский дипломат.

Он подчеркнул, что в Вашингтоне должны быть озабочены последствиями этой скоординированной политики.

Ранее представитель Госдепартамента США сообщил, что Вашингтон заявил о готовности к диалогу с Россией по ситуации вокруг Украины.

2 апреля президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры, в ходе которых американский лидер пообещал оказать поддержку в сохранении суверенитета и территориальной целостности Украины.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.