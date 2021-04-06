В ДНР заявили, что Киев ждет разрешения США для начала конфликта в Донбассе

Украина ждет разрешения от Вашингтона, чтобы начать вооруженный конфликт в Донбассе. Такое мнение выразила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию в регионе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова, передает РИА «Новости».

По ее словам, в СМИ эскалация вокруг ситуации в Донбассе нагнетается Киевом. Никонорова считает, что Киев может попросить у Соединенных Штатов больше оружия, инструкторов, а также финансовой и административной помощи.

Она также отметила, что решение Киева о силовом варианте разрешения конфликта будет зависеть в том числе от того, будет ли поддержка с американской стороны.

По мнению Никоноровой, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на некий карт-бланш от США, разрешение или согласование силового сценария конфликта.

3 апреля народная милиция ДНР заявила, что в поселке Александровское на западе Донецка из-за запущенного украинскими военными беспилотника со взрывным устройством погиб пятилетний ребенок.

Позднее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что вооруженные силы Украины могут начать полномасштабное нападение на Донбасс.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.