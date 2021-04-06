В Госдуме прокомментировали слова США о готовности к диалогу по Украине

Депутат Государственной думы Руслан Бальбек прокомментировал заявления Госдепартамента США о готовности к диалогу с Россией по ситуации в Донбассе. Об этом сообщает RT.

Ранее представитель американского Госдепартамента сообщил, что Вашингтон заявил о готовности к диалогу с Москвой по ситуации вокруг Украины.

Бальбек выразил мнение, что представитель американского ведомства стремится предстать в образе миротворца, однако «фальшь видна».

«Единственная тема для возможного диалога — это обсуждение сроков выполнения Украиной Минских соглашений, вносить какие-то коррективы в подписанный документ мы считаем неприемлемым», — сказал парламентарий.

По его словам, именно Соединенные Штаты являются «идеологами эскалации конфликта в Донбассе» и помогают укрепить вооруженные силы Украины.

2 апреля президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры, в ходе которых американский лидер пообещал оказать поддержку в сохранении суверенитета и территориальной целостности Украины.

Позднее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия предупреждает Соединенные Штаты о последствиях провокационной политики Украины в Донбассе

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.