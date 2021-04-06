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Новости политики

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Путин назвал бесценное достояние РФ

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Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников II Форума коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В своем обращении российский лидер сказал, что многообразие традиций и языков является общим бесценным достоянием, сообщается на сайте Кремля.

По словам Владимира Путина, в России издревле в мире и согласии проживают представители около двухсот национальностей.

«Уникальное многообразие обычаев, традиций, языков — наше общее бесценное достояние, которым мы искренне гордимся и которым дорожим, и в этой палитре особое, яркое место занимает самобытная культура народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», — отметил российский глава.

Кроме того, Владимир Путин пояснил, что государство больше всего внимания уделяет поддержке коренных малочисленных народов. При этом обеспечивается сохранность природной среды обитания народов и их сложившегося уклада жизни, заметил президент России.

Ранее Путин подчеркнул важность русского языка для консолидации общества.

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