В Кремле рассказали, что РФ видит внимание США к Арктике

Президент РФ Владимир Путин считает российское военное присутствие в Арктике абсолютно необходимым элементом военного строительства. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, это очень важная арктическая зона, очень важный регион Российской Федерации.

«То, что относится и к нашим границам и нашей особой экономической зоне. Растет экономический потенциал из года в год. Имеется обширный план национального развития в арктической зоне. Все это последовательно реализовывается», — сказал Дмитрий Песков.

Он напомнил, что не стоит забывать, как Соединенные Штаты никогда не отказывались от военного присутствия на территории арктической зоны. Кроме того, американская сторона не ослабевала своего внимания к данному региону, подчеркнул Песков.

«Мы всегда это фиксировали и исходили из того, что и мы не должны игнорировать этот важнейший регион», — заключил пресс-секретарь лидера РФ.

Ранее западные СМИ нашли в Арктике якобы строящиеся военные базы России.