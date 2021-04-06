МИД Белоруссии заявил, что закроет посольства в нескольких странах

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что власти республики планируют закрыть посольства в нескольких странах мира, сообщает «БелТА».

«Как минимум в нескольких странах мира мы закроем наши посольства — там, где мы видим, что на протяжении длительного периода их работа не приносит нужной внешнеэкономической отдачи», — сказал министр.

Макей добавил, ссылаясь на президента Белоруссии Александра Лукашенко, что при этом власти собираются уделить внимание расширению присутствия в перспективных с их точки зрения регионах.

Ранее лидер страны Александр Лукашенко заявил, что в некоторых странах нет смысла сохранять посольства республики. По его словам, сейчас интересы Белоруссии за рубежом представляют 70 загранучреждений в 58 странах.