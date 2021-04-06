Пашинян назвал отношения с РФ приоритетом руководства Армении

Отношения с Россией были и будут приоритетом армянского правительства. Такое заявление в преддверии визита в Москву и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает РИА «Новости».

Глава кабмина также выразил уверенность, что и в дальнейшем «армяно-российские союзнические отношения во всех сферах будут развиваться на основе взаимного доверия и многовековых дружественных связей между нашими народами».

Во вторник, 6 апреля, Пашинян объявил о масштабных реформах в вооруженных силах республики в тесном сотрудничестве с Россией.

Как сообщалось до этого, что Путин и Пашинян встретятся в Москве в среду, 7 апреля, для обсуждения проблем в Нагорном Карабахе и интеграционных процессов между двумя странами. «Планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, в частности, в контексте восстановления экономических и транспортных связей на Южном Кавказе», — сообщала пресс-служба Кремля.

В 2020 году Пашинян заявлял, что республика желает выстроить качественно новые отношения с Россией.