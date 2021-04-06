Президент Бразилии обсудил с Путиным закупки «Спутника V»

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с бразильским коллегой Жаиром Болсонару, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили регистрацию в Бразилии российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V», а также организацию поставок и производства препарата на территории страны.

Кроме того, лидеры страны обсудили перспективы развития двусторонних отношений и выразили заинтересованность в наращивании торгово-экономических связей.

28 марта Бразильское национальное агентство по надзору за здоровьем (Anvisa) приостановило рассмотрение заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По данным регулятора, причиной приостановки стал неполный комплект документов при подаче заявки.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.