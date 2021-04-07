Лавров посадил в Пакистане гималайский кедр

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Исламскую Республику Пакистан посадил в саду МИДа этой страны гималайский кедр, сообщает РИА «Новости».

Лавров прибыл в Исламабад с рабочим визитом, где сегодня у него пройдет встреча с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши. Посадка гималайского кадра — деодара — является дипломатической традицией в Пакистане, это дерево является одним из национальных символов.

Ранее во дворе здания МИДа этой страны кедры посадили действующий президент Пакистана Ариф Алви и премьер-министр Имран Хан, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

На переговорах в Пакистане Сергей Лавров также встретится с высшим политическим и военным руководством страны.

Ранее Лавров заявил о готовности РФ провести консультации московского формата по Афганистану. В роли одного из важных участников переговоров с «Талибаном» (организация запрещена в России)Лавров также назвал Пакистан.