Иран заявил, что вернется к исполнению обязательств по ядерной сделке сразу после США

Президент Ирана Хасан Роухани заявил на очередном заседании правительства, что Иран вернется к исполнению обязательств по ядерной сделке, как только США возобновят свое участие в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) в полном объеме, сообщает РИА «Новости».

«Мы вернемся к соблюдению своих обязательств по ядерной программе, как только США вернутся к своим обязательствам», — заявил Роухани.

По его словам, ядерная программа Ирана является самой мирной и чистой, так как иранским ученым удалось довести обогащение урана до 20%.

«Мы доказали миру, что наша программа мирных и ядерных технологий беспрекословна и не осталось ничего в ней вызывающее сомнение», — считает Роухани.

Ранее Иран отказался от ведения как прямых, так и косвенных переговоров с США до того момента, как Соединенные Штаты не возобновят свое участие в СВДП.