СМИ: Зеленский планирует посетить Донбасс в ближайшие дни

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне обострения ситуации на востоке страны намерен посетить Донбасс на этой неделе, передает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

По данным издания, посещение Донбасса главой Украины состоится в этот четверг (8 апреля) или в пятницу (9 апреля). Кроме того, вместе с украинским президентом должен поехать руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак.

На данный момент другие подробности о визите не известны.

Ранее глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал обострившуюся ситуацию на востоке страны.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.