Глава ДНР: Донбасс не намерен начинать войну

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о готовности Донбасса к дипломатическому урегулированию конфликта, сообщает ТАСС.

«Хочу подчеркнуть, Донбасс не хочет войны, Донбасс не будет начинать войну. Донбасс сделает все возможное, чтобы конфликт был урегулирован дипломатически», — заявил Пушилин на пресс-конференции по случаю 7-летней годовщины образования ДНР.

Также Пушилин заявил, что в республике пока нет нужды проводить полномасштабный призыв в вооруженные силы или массовую мобилизацию. Объявленный 1 апреля призыв граждан 1994-2003 годов рождения Пушилин назвал плановым и не связанным с недавним обострением на линии соприкосновения.

«Призыв планировался давно, семь лет наших молодых людей не призывали в вооруженные силы. Что касается всеобщей мобилизации, я рассчитываю, что к этому не придет, сейчас такой необходимости нет», — отметил глава ДНР.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.

Ранее Пушилин заявил, что не исключает полномасштабной атаки ВС Украины на Донбасс.