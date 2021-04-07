Ким Чен Ын заявил о тяжелейшем моменте в истории КНДР

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын признал, что нынешняя ситуация в КНДР складывается хуже, чем когда-либо. Об этом сообщает The Independent.

«Улучшение условий жизни народа (...) даже в тяжелейшей за все время ситуации, в которой нам приходится преодолевать небывалое количество испытаний, зависит от ячеек, низовых организаций партии», — подчеркнул Ким Чен Ын.

Кроме того, Ким Чен Ын призвал членов партии выполнить решения, которые были приняты на партийном съезде в январе.

По мнению экспертов, глава государства переживает сейчас, возможно, самый трудный момент в жизни, из-за удара пандемии по северокорейской экономике, санкций, введенных США, изоляции Северной Кореи в связи с коронавирусной инфекцией, а также приближающегося десятилетия своего правления.

Ранее лидер КНДР подверг критике работу своего кабинета и уволил главного экономиста, заявив, что они не смогли предложить новые идеи по спасению экономики страны.