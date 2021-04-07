СМИ: Вашингтон считает возвращение в ДОН «неверным сигналом» для Кремля

США не планируют возвращаться в Договор по открытому небу, потому что Вашингтон расценивает это как «неверный сигнал» для Кремля. Об этом пишет Defense News.

Издание утверждает, что такая позиция американского правительства изложена в дипломатической ноте, которая была направлена Вашингтоном своим партнерам. Документ есть в распоряжении СМИ.

Ранее стало известно, что американские военные утилизируют самолеты, которые, по условиям международного Договора по открытому небу (ДОН), использовались США для проведения наблюдательных полетов над Россией.

До этого в Великобритании заявляли, что не будут передавать США и другим странам информацию, полученную в рамках Договора по открытому небу (ДОН).

15 января Россия объявила о выходе из Договора об открытом небе. Соглашение было подписано 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 22 ноября США завершили процедуру по выходу из ДОН.