В Киеве закроют здание Россотрудничества, но агентство продолжит организовывать культурные мероприятия на Украине. Об этом заявил замглавы федерального агентства Павел Шевцов, пишетРИА «Новости».

«К сожалению, в соответствии с санкциями, введенными украинским правительством против Россотрудничества, здание представительства агентства в Киеве будет закрыто», — сказал Шевцов.

В то же время он подчеркнул, что мероприятия продолжатся. По его словам, это будет происходить в том числе в онлайн-формате, что стало привычным за время пандемии. Такой формат будет внедряться и далее.

«Будем искать все возможности, чтобы поддерживать людей, заинтересованных в дружбе с Россией», — отметил Шевцов.

Замглавы подчеркнул, что Москва не будет расторгать межправсоглашение с Киевом о работе культурных центров, которое было подписано в 1998 году. Санкции не имеют к нему отношения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о введении ограничений для Россотрудничества, компании «Волга-Днепр» и еще 77 предприятий.