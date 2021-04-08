Германия проведет двусторонние переговоры с РФ о возможности поставок «Спутника V»

Германия готовится к переговорам с РФ о приобретении вакцины от COVID-19 «Спутник V». При этом итоговое соглашение о закупках препарата будет связано с решением европейского регулятора, передает Reuters.

Как сообщается, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сказал, что Берлин сам начнет предварительные переговоры с Москвой. Его главный интерес заключается в том, какие объемы вакцины Россия готова обеспечить.

Шпан добавил, что Германия начнет покупать российскую разработку от коронавирусной инфекции только после одобрения Европейского агентства лекарственных средств. В настоящий момент не уточняются возможные сроки начала поставок «Спутника V».

Российский препарат «Спутник V» разработали в российском НИЦЭМ имени Гамалеи в 2020 году. Вакцина стала первой в мире. Прививочная кампания началась в Российской Федерации в декабре.

Ранее Армения получила первую партию из 15 тысяч доз вакцины «Спутник V». Препараты были переданы руководству Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава республики.