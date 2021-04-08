Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close

Лавров ответил на сообщения о спецпосланнике США по «Северному потоку — 2»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя возможное назначение спецпосланника США по «Северному потоку 2», отметил, что власти страны используют новые санкционные инструменты, сообщает РИА «Новости».

По мнению дипломата, у Соединенных Штатов «развязались руки», поскольку страна больше не участвует в Договоре по открытому небу. Лавров считает, что специальный представитель по прекращению проекта газопровода «Северный поток – 2» «будет просто ездить и всем грозить».

«Ну такая вот дипломатия – не канонерок, а теперь даже новых санкционных инструментов», — добавил глава МИД РФ.

Ранее СМИ сообщили о том, что Минюст США утвердил два пакета санкций против газопровода «Северный поток — 2». Окончательное решение по ним пока не принято.

Кроме того, по информации СМИ, Белый дом обсудил кандидатуру специального посланника, который возглавит переговоры о прекращении строительства российского газопровода «Северный поток – 2».

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.