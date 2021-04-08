В Кремле рассказали, что Россия не сторонница «доводить отношения до ручки»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что несмотря на все резкие высказывания из США, Россия никогда не была сторонницей «доведения отношений до ручки». По словам представителя Кремля, страна никогда не представляла угрозы.

Как отметил представитель президента, в развитии двухсторонних отношений российская сторона готова идти настолько далеко, насколько к этому готовы зарубежные партнеры.

«Мы никогда не были сторонниками доведения этих отношений до ручки, что называется», — обратил внимание Песков.

Он подчеркнул, что РФ не позволит другим странам угрожать ей или диктовать правила.

Ранее сенатор СФ Владимир Джабаров заявил, что в случае высылки российских дипломатов из США Россия может ответить зеркальными мерами.

Помимо того, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал заявления США о кибератаке SolarWinds, к которой якобы причастна Россия, «очередным огульным обвинением».