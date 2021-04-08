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Новости политики

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Путин рассказал о работе над посланием Федеральному собранию

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Президент России Владимир Путин заявил, что уже работает над посланием Федеральному Собранию, передает РИА «Новости».

Глава государства выступит 21 апреля с посланием Федеральному собранию.

«Мы с коллегами некоторыми — с Михаилом Владимировичем (Мишустиным), с его заместителями, министрами некоторыми, с администрацией — уже вместе работаем над этим документом», — сказал российский лидер 8 апреля на совещании с членами правительства, где подводятся итоги реализации президентских посланий парламенту за 2019 и 2020 годы.

По словам Путина, в послании традиционно будут обозначены стратегические ориентиры социально-экономического развития России, а также задачи для совместной работы федеральных органов власти, управленческих команд в регионах и на местах.

Президент подчеркнул, что в данном случае важен системный подход, преемственность целей, которые перед собой ставит российское руководство, а также постоянная настройка тех механизмов, инструментов, которые имеются в распоряжении или которые создаются президентом, премьер-министром, вице-премьерами и министрами для совместной работы.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что послание президента Федеральному Собранию сформулирует в России «новую систему координат».

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