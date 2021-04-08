Козак прокомментировал прибытие Зеленского в Донбасс

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что не видит связи поездки президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс с эскалацией конфликта в регионе, передает РИА «Новости».

В четверг, 8 апреля, Зеленский в качестве верховного главнокомандующего прибыл в Донбасс, где посетит передовые позиции на фоне эскалации ситуации на линии соприкосновения. Он намерен пообщаться с военными, которые служат на передовой, и поддержать их боевой дух.

Козак считает, что поездка украинского лидера является одним из элементов информационной работы, пиар-активности, которой занимаются все политики, в том числе и Зеленский. Российский политик выразил мнение, что в данном случае украинский президент хочет продемонстрировать, что он является главнокомандующим.

«Приведет ли его поездка к обострению ситуации? Он имеет право ездить по всей территории Украины, может приехать на Донбасс, никаких проблем нет, ему там окажут теплый прием», — сказал Козак.

Украинские силовики в конце марта сообщали, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных.

В ДНР также заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.