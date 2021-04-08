Врио ульяновского губернатора назначен слушатель «школы губернаторов» Русских

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области Алексея Русских. Документ опубликован на сайте Кремля.

В то же время от должности освобожден Сергей Морозов.

«Постановляю принять отставку губернатора Ульяновской области Морозова С.И. по собственному желанию. Назначить Русских Алексея Юрьевича временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области», — говорится в документе.

Указ вступил в силу со дня его опубликования.

Ранее стало известно, что губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал президенту РФ Владимиру Путину прошение об отставке.

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских является слушателем четвертого потока в так называемой «школе губернаторов».

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

До назначения являлся членом Совета Федерации, член ЦК КПРФ.