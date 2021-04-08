Путин снова обсудил с Алиевым Нагорный Карабах

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым ситуацию в Нагорном Карабахе в контексте российско-армянских переговоров, состоявшихся 7 апреля. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Рассмотрены вопросы обеспечения мира, безопасности и поступательного социально-экономического развития региона, а также ход работы по восстановлению транспортных коммуникаций. При этом учитывались итоги состоявшихся 7 апреля сего года в Москве российско-армянских переговоров на высшем уровне», — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с армянским коллегой Арой Айвазяном ситуацию в непризнанном Нагорном Карабахе, гуманитарные и экономические вопросы в регионе.

До этого президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Лидеры обсудили Карабах.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения.

Спустя несколько попыток заключения перемирия 9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.