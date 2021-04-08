В Госдуме предложили Меркель переадресовать слова о Путине в адрес Зеленского

Западным лидерам следует категорично разговаривать с президентом Украины Владимиром Зеленским, а не с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий у себя в Telegram-канале.

«Подобные разговоры в категоричном тоне западным лидерам, участвующим в нормандском формате, нужно вести исключительно с президентом Зеленским», — написал Слуцкий.

Требования Меркель звучат «немного не по адресу», заявил депутат.

«Деэскалации на Донбассе будут способствовать выполнение Киевом минских соглашений, отказ от саботажа с украинской стороны переговорного процесса в трехсторонней контактной группе и прямой, открытый диалог с Донецком и Луганском», — говорится в сообщении.

Ранее Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным потребовала сократить российское военное присутствие близ границ Украины.